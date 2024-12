Roma, ora è lotta salvezza. Ranieri: "Momento duro, non bisogna arrendersi"

È finita come a Napoli, con la Roma che non sfigura ma non porta a casa nemmeno un punto. Il vantaggio sul terzultimo posto del Como resta di soli 2 punti e quello di sabato sera, sempre all’Olimpico, contro il Lecce che ha i suoi stessi punti (13 in 14 partite) per i giallorossi sarà un vero e proprio scontro salvezza.

Quella rimediata contro l’Atalanta – gol di Zaniolo che non fa niente per nascondere la propria gioia facendo infuriare i tifosi romanisti – è la quarta sconfitta consecutiva in campionato, la seconda per Ranieri, accolto dagli applausi dell’Olimpico a 5 anni e mezzo (era il 29 maggio 2019) dalla sua ultima volta sulla panchina giallorossa. [...]

Ranieri ha fatto i complimenti ai suoi calciatori. “Siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo, a un certo punto a noi sono mancate le forze mentre loro sapevano benissimo cosa fare. Mi è mancato un centrocampista di corsa come Pisilli. Sono super contento di quello che stiamo facendo, non è facile entrare in corsa come terzo allenatore, ho dovuto cambiare delle cose, ma loro mi stanno seguendo”. [...]

(corsera)