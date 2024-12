Roma, nuovi assist per Dovbyk

Lo scorso 4 aprile la vinse proprio così: stesso modulo messo in mostra in quel di Londra (3-4-2-1) contro il Tottenham, tanto dinamismo ed intensità ed un centrocampo da battaglia, capace di duellare su ogni pallone con gli incursori terribili dell’Atalanta. Quel giorno Claudio Ranieri allenava il Cagliari e fu l’ultimo in campionato ad infliggere una sconfitta ai nerazzurri. Che poi piazzarono ben sei vittorie e un pareggio nel rush finale delle ultime 7 giornate. Fini 2-1 per i sardi, con l’allenatore romano che cambiò assetto dopo dieci minuti della ripresa. Ecco, domani Ranieri proverà a replicare quella partita li. Possibilmente anche nel risultato, che sarebbe poi oro colato per i giallorossi. E allora per arginare i nerazzurri, Ranieri confermerà quel 3-4-2-1che gli ha permesso di mettere in difficoltà anche il Tottenham

(Gasport)