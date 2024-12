ROMA-LECCE: le probabili formazioni dei quotidiani. Saelemaekers favorito su Celik, davanti Shomurodov sostituisce Dovbyk

Definire la sfida tra Roma e Lecce, un match delicato, è dir poco. I giallorossi, reduci dalla sconfitta contro l'Atalanta, affrontano i salentini allenati da Marco Giampaolo in un vero e proprio scontro salvezza, e dovranno farlo senza Artem Dovbyk. Claudio Ranieri dovrà infatti fare a meno del bomber ucraino ma conferma la difesa a tre. Dietro, pur nonostante il ritorno di Mario Hermoso, il terzetto non cambia: Mancini-Hummels-Ndicka. Sulle fasce confermato Angelino a sinistra, mentre a destra Alexis Saelemaekers è il favorito su Celik. In mezzo al campo, con l'assenza di Cristante, pronta la coppia di Londra Koné-Paredes. Mentre davanti ci saranno Dybala ed El Shaarawy dietro ad Eldor Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Shomurodov, El Shaarawy; Dybala.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Pisilli, El Shaarawy; Dybala.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; Koné, Paredes; Saelemaekers, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala.