Roma-Lecce, la moviola dei quotidiani: Chiffi bene sull'assegnazione del rigore. Inventato il giallo a Saelemaekers

La Roma vince 4-1 contro il Lecce allo Stadio Olimpico. Il gol della squadra ospite è arrivato dal dischetto con il rigore assegnato da Chiffi senza rifletterci troppo per il contatto tra Abdulhamid e Coulibaly.

CORRIERE DELLO SPORT – VOTO 6

Partita senza errori pacchiani per Chiffi, impreciso però dal punto di vista disciplinare (il suo tallone d'Achille): il cartellino giallo per Saelemaekers è un'invenzione. Valuta bene tutti gli episodi in area, il rigore ci sta. [...]

IL ROMANISTA – VOTO 5.5

La prestazione di Chiffi dopo più di un anno e mezzo che non arbitrava la Roma parte subito con l'handicap: all'11' ammonisce Saelemaekers che entra in scivolata su Rebic, pulitissima: prende la solo palla. Ma l'abbaglio è notevole: fallo e giallo. L'unico del primo tempo nonostante i ripetutti falli dei leccesi su Dybala soprattutto. [...] Nella ripresa Chiffi si ricorda i cartellini, ma ci mette un po' a tirarli fuori. Al 18' Coulibaly compie il classico fallo tattico su Koné ma viene graziato. Il primo giallo per i giallorossi di Lecce arriva al 22', quando Krstovic bisticcia con Svilar e Paredes dentro l'area in attesa della battuta di un calcio d'angolo.