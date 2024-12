Roma in campo con una maglia per Bove

Una maglia per Bove. Sul prato dell'Olimpico, che fino a qualche mese fa era stata casa sua, la Roma ha voluto mandare un messaggio a Edoardo Bove, il centrocampista prestato alla Fiorentina l'ultimo giorno del mercato estivo. "Forza Edo", recita la scritta sulla t-shirt bianca indossata da tutti i giocatori giallorossi durante il riscaldamento. Nessuno escluso. Allo stadio tanti tributi dei tifosi: in particolare uno striscione con lo stesso messaggio e un ritratto in maglia giallorossa. [...]

(La Repubblica)