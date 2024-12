Roma in ansia per Bove: "Daje Edo, ragazzo d'oro"

La preoccupazione per le condizioni di Edoardo Bove sembra pian piano dissolversi grazie ai bollettini medici provenienti dall'ospedale Careggi che riportano di un ragazzo vigile e cosciente. [...]

Il suo viaggio calcistico inizia da piccolissimo, quando veste già una maglia viola, quella della Boreale, importante società dilettantistica romana. Un giorno, a vedere una di quelle partite tra bambini sognanti, si presenta Stefano Palmieri, un osservatore che lo segnala alla Roma. [...] Nel primo spogliatoio giallorosso frequentato dal centrocampista, si ritrovarono tanti futuri calciatori professionisti: «Oltre a lui c'erano Zalewski, Calafiori, Tripi e anche Flavio Cobolli che si divide va tra il tennis e il calcio ma poi scelse la racchetta per il suo avvenire». Proprio il tennista è uno dei migliori amici di Edo ed è comprensibile che sia tra quelli più sconvolti per quanto accaduto domenica sera a Firenze: «Mio figlio è ancora sotto choc per quello che è successo ad un suo amico fraterno - commenta papà

Stefano - in tanti lo hanno contattato - ma in questo momento non se la sente di parlare. Andremo a trovare Edoardo che sembra star meglio e questa è la cosa più importante». [...]

Altra figura fondamentale, nel cammino del calciatore è stato Alberto Bollini tecnico dell'under 19 azzurra che ha allenato il centrocampista romano quando era alla guida dell'under 20: «Edo è uno sportivo vero. Ho scelto di convocarlo e di affidargli la fascia di capitano perché è un uomo e un calciatore fantastico». Per Bollini una delle sue doti migliori è il suo attaccamento alla maglia: «So quanto abbia sofferto nel passaggio dalla Roma alla Fiorentina per l'amore che ha verso i colori giallorossi». [...] A farlo debuttare con l'under 21 italiana, fu Paolo Nicolato: «Gli voglio bene in modo particolare, verso di lui puoi provare solo sentimenti positivi». [...]

(Il Messaggero)