Roma, esulta la curva...Saud!

La Roma non sarà ancora guarita totalmente, ma la cura Ranieri sta quantomeno funzionando. Il termometro più indicativo è il pubblico, tornato ad applaudire la squadra prima, durante e dopo il 3-0 al Braga di ieri sera che riaccende anche le speranze di potersi giocare le proprie carte per provare a rientrare tra le prime otto della classifica evitando così i playoff. Intanto a beneficiare della gestione del dottor Ranieri sono tutti, Lorenzo Pellegrini compreso. Escluso nelle ultime tre gare con Tottenham, Atalanta e Lecce, il capitano giallorosso è tornato titolare e con il sorriso. [...] Mentre a chiudere i giochi ci pensano Abdulhamid (primo saudita a segnare in Europa), Hermoso e l'espulsione di Matheus nella ripresa. [...]

Ma il vero protagonista del primo tempo è il capitano giallorosso che dopo undici minuti sfrutta la giocata di Zalewski per piazzare col destro l'1-0. [...] All'intervallo il passivo va strettissimo alla Roma che continua a produrre gioco e pericoli verso la porta di Matheus. [...] Nel secondo tempo cambio calcolato con la staffetta Dovbyk-Dybala e neanche due minuti dopo dai piedi del centravanti ucraino parte l'azione del 2-0 condotta da Koné e rifinita da Abdulhamid che corre a esultare sotto la Sud. Annullato a Mancini il 3-0 per una precedente posizione di fuorigioco, mentre il tris lo cala Hermoso nel finale dopo le palle gol sprecate da Hummels, Soulé, El Shaarawy, Pisilli e Dovbyk. [...]

