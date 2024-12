Roma, esame di maturità contro il tabù-trasferta

Con Claudio Ranieri alla guida, la Roma ha cambiato rotta. È fuori di dubbio. Lo testimoniano le quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. E finalmente sono arrivati anche i gol prima della squadra e adesso dell'attacco. Per poter dire di essere passati al livello successivo, però, bisogna fare risultato lontano dall'Olimpico. Le quattro vittorie contro Lecce, Braga, Samp e Parma, infatti, sono arrivate tutte tra le mura amiche, mentre la sconfitta di Como ha rappresentato, parola di Ranieri, un vero e proprio choc. [...] Ora la grande occasione per finire nel migliore dei modi il 2024 è arrivata, ma servirà una prova di grande personalità da parte della squadra. Il successo fuori casa manca dal 25 aprile, giorno in cui la squadra allora allenata da De Rossi vinse 2-1 a Udine con un gol di Cristante [...] Con zero successi fuori casa, come la Roma, c'è solo il Venezia: la media in campionato è di appena 0,5 punti a partita, a cui si devono aggiungere i due pareggi in tre gare rimediati in Europa League sul campo di Union Saint Gilloise e Tottenham, oltre al clamoroso ko in casa dell'Elfsborg. [...] In campionato, invece, l'ultima vittoria romanista contro i rossoneri (0-2 grazie alle reti di Dzeko e Florenzi) risale al 2017. Della rosa attuale c'erano solo Pellegrini ed El Shaarawy.

(Corsera)