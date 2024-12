Roma e Ranieri, prove di risalita

Era primavera, c’era Daniele De Rossi in panchina e la Roma sperava ancora di centrare una piazza Champions: 25 aprile, si giocava a Udine l’ultimo spezzone di gara (18′ 30″), interrotta undici giorni prima per l’incidente a Ndicka. Quella, 0-1, gol di Cristante è stata l’ultima vittoria lontano dall’Olimpico. [...] La Roma ha la possibilità di ottenere, per la prima volta in questa stagione, la terza vittoria di fila: al momento il massimo sono state due, con Juric in panchina, avendo battuto Udinese e Venezia in campionato, con in mezzo il pareggio in Europa League con il Bilbao. Ranieri a Como, squadra che non hai affrontato in campionato nella sua lunga stagione da allenatore (1990-2024), vuole dare una svolta alla stagione, effettuare un altro passo in avanti in classifica e mettere da parte definitivamente l’incubo di una retrocessione che in parte era entrato nell’anima di questi calciatori. [...] Nella prima del nuovo anno, il derby contro la Lazio, capiremo di che pasta è fatta la Roma. E forse avremo una schiarita pure sul nome del nuovo allenatore, su cui Ranieri già sta lavorano. L’Europa League è ancora lontana, la Champions quasi irraggiungibile. Sarebbe un miracolo, anche per un uomo abituato alle rincorse come sir Claudio. Che un miracolo, per tanti, lo ha fatto con Saud Abdulhamid.

(Il Messaggero)