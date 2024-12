Roma e Lazio: sprint per gli stadi

[...] Il 2025 potrebbe essere l'anno della svolta per gli stadi di Roma e Lazio: i giallorossi sognano il nuovo impianto a Pietralata, i biancocelesti voglio recuperare il Flaminio. Nel mezzo c'è il Campidoglio che sta aspettando i progetti definitivi. [...] Roberto Gualtieri punta molto sui due impianti sportivi anche per un eventuale riconferma in Campidoglio. Da Trigoria fanno sapere che il progetto è pronto e a breve verrà presentato, e, in via di definizione anche la battaglia contro i residenti. Si attende solo l'ultimo parere del Tribunale Civile. Chiusa, invece, la questione aree verdi, sollevata sai comitati del quartiere. [...] Il sogno è inaugurarlo nel 2027, anno del centenario del club. Il vicepresidente Ryan Friedkin è a Roma da alcuni giorni e prima di Natale lo raggiungerà anche Dan. [...]

(Repubblica L'Anno Che Verrà)