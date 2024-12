Roma e Dybala: quattro mesi perduti

Ci risiamo. La telenovela Dybala-Roma è come uno di quei grandi classici natalizi in tv - Una poltrona per due per intenderci - che ci si appresta a guardare per l'ennesima volta nei giorni di festa. [...] Anche in questo caso il copione è noto. Perché oggi il calendario recita 20 dicembre ma sembra di essere in piena estate, 20 agosto o giù di lì, con l'immancabile rimpallo di responsabilità tra le parti. [...] E sullo sfondo quella sensazione malinconica che si sia perso tempo, bruciato allenatori, progetti, investimenti e idee all'insegna dei vorrei ma non posso. [...]

Da un lato c'è la Roma che voleva cedere Paulo in estate e non ha cambiato idea adesso, soprattutto alla luce di una stagione buttata via già ad ottobre. [...] Dall'altro c'è il calciatore che ha capito ormai di non essere più la stella cometa del progetto dei Friedkin da tempo ma che per salutare vuole trovare la meta giusta. Che non poteva essere Al-Qadisiyah ad agosto e chissà se potrà diventarlo il Galatasaray a gennaio. [...] Come uscire da questo loop? Serve che una delle due parti sparigli. Perché gira che ti rigira o si cede il calciatore a fronte di un piccolo conguaglio oppure ci si mette seduti, si annulla la clausola, e si capisce se ci sono i margini per un prolungamento a cifre dimezzate dalle attuali o si garantisce una buonuscita in cambio dell'annullamento del rinnovo automatico. Difficile ipotizzare scenari diversi. [...]

(Il Messaggero)