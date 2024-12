Roma e Dovbyk, un esame da big

In Spagna ogni volta che incrociava una big si trasformava in una sorta di Matador. Tripletta al Siviglia, due gol e un assist al Barcellona, una rete e un assist al Barcellona, una rete e un assist all'Atletico Madrid ma a segno anche con Real Sociedad e Betis, rispettivamente sesta e settima in classifica nella passata stagione. Una bella abitudine che Dovbyk ha perso in Italia visto che l'ucraino è ancora alla ricerca del primo sigillo contro una big del nostro campionato. Chissà che non si sblocchi questa sera, a San Siro, contro il Milan [...] Magari questo non è il caso di Dovbyk per il quale la Roma ha speso 40 milioni, bonus compresi, ma nell'affermare che magari ci si attendeva qualcosa in più dal gigante ucraino non è certo lesa maestà. Anche perché finora quando l'asticella si è alzata, Artem è sparito. Un po' come la Roma, alla ricerca anch'essa del primo acuto stagionale contro una delle prime otto in classifica (Ko finora contro Atalanta, Napoli, Inter, Fiorentina e Bologna, pari con la Juve) e senza vittorie lontano dall'Olimpico addirittura dal mese di aprile. Dovbyk dal canto suo, non solo non ha mai segnato in queste partite, ma spesso e volentieri, non ha mai tirato in porta. [...] Che poi ad analizzare i numeri, la percezione che si ha è meno negativa di quando lo si vede muoversi sul campo, sbracciarsi per un pallone che non arriva mai. Artem infatti ha segnato 9 reti, di cui 5 in campionato. [...] Ranieri, nella duplice veste di allenatore e futuro dirigente, sta studiando la rosa. Al di là delle esternazioni pubbliche, ha trovato anche il suo undici titolare, nel quale, pur non partendo sempre dal via, sta trovando sempre più spazio Pisilli e meno Capitan Lorenzo Pellegrini. Le due facce di una Roma alla ricerca di se stessa che sembra oggi - almeno ascoltando Sir Claudio - voler ripartire dai senatori Paredes, Hummels e Dybala, sconfessando 3/4 di mercato che l'ha vista spendere 60 milioni tra i soli Le Fée e Soulé [...]

(Il Messaggero)