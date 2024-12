Roma, Dovbyk cerca gol per convincere Ranieri che serve il "vero nove"

Fuori Dybala e dentro Dovbyk. Per la gara di Europa League all'Olimpico contro il Braga [...] Claudio Ranieri pensa alla staffetta tra i due calciatori che dovrebbero essere i titolari dell'attacco romanista ma che, almeno finora, non hanno dato al tecnico nemmeno un gol. [...] Le cose migliori, anzi, si sono viste sabato contro il Lecce, con la Joya che ha giocato come falso nove e l'ucraino, alle prese con l'influenza, seduto in tribuna.

Una prestazione di squadra che ha gettato qualche ombra sull'ex attaccante del Girona perché la manovra giallorossa è sembrata più fluida senza un attaccante di riferimento. [...] Tocca all'ucraino convincere Ranieri che serve un "vero nove". Ieri Dovbyk alla ripresa degli allenamenti, era regolarmente in campo ad allenarsi con i compagni: contro i portoghesi dovrebbe giocare dal primo minuto, anche per recuperare la migliore condizione, ma difficilmente farà coppia con l'argentino. [...] In Europa League fuori anche Celik, uscito con il Lecce per una contrattura all'adduttore destro, e Cristante, ancora alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata contro l'Atalanta. [...]

(corsera)