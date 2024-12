Roma d’attacco e Ranieri fa 100

Tre gare per risollevarsi. Tre partite per tirarsi fuori da una situazione che da antipatica si sta facendo preoccupante. Tre gare, però, anche per cambiare pelle. (...) Avere più partite che punti (14 a 13), una differenza reti al passivo (-6), la coppia gol Dovbyk–Dybala che ha segnato meno del tandem Tengsted-Mosquera (6 a 7), essere rimasti a secco in cinque partite su 14, essere riusciti a mantenere la porta inviolata soltanto per 4 volte, sono la fotografia di un momento-no che si protrae da tre mesi. È arrivata l’ora di voltare pagina, sfruttando il trittico Lecce-Como-Parma. Si parte sabato contro i pugliesi per quella che sarà la centesima partita di Ranieri in panchina con la Roma. E sarà una Roma d’attacco quella che dovrà tornare alla vittoria dopo 6 sconfitte (4 consecutive) nelle ultime 7 gare. Spazio a una Roma diversa, più propositiva, meno conservativa che dovrebbe almeno avere un paio di volti nuovi. La tentazione di Ranieri è rilanciare Pellegrini, rimasto in panchina per due gare consecutive: da decidere se dal via o a partita in corsa. Ma è sugli esterni che potrebbe vedersi qualcosa di diverso. Sia El Shaarawy che Saelemaekers per gare dove è presumibile che la Roma voglia imporre il proprio gioco, possono essere gli esterni di un 3-5-2 offensivo. (...) Qualcosa in più si capirà oggi. Quando dopo il riposo precauzionale, dovrebbe vedersi in gruppo anche Hummels, uscito al 73′ lunedì per una contrattura. A Trigoria c’è fiducia per avere il tedesco a disposizione per sabato. Qualche dubbio in più invece per Cristante. Il centrocampista lamenta una forte distorsione alla caviglia sinistra. Proverà a recuperare ma non verrà rischiato. (...)

(Il Messaggero)