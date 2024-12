Roma contro la Sampdoria. Lazio a Cesena

IL TEMPO (EDO. INN.) - Arriva oggi il primo infrasettimanale di questa Primavera 1, valido per la 16° giornata, con la Roma che ospita la Samp e la Lazio che va in trasferta sul campo del Cesena alle 12:30 (diretta Sportitalia). I giallorossi allo Stadio Tre Fontane, reduci dalla roboante vittoria di Udine per 6-1, affrontano i blucerchiati ultimi in classifica e che nel turno scorso hanno provato a rialzare la testa pareggiando sul campo del Cagliari. Gli uomini del momento, Coletta e Misitano, dovrebbero regolarmente giocare da titolari nonostante le fatiche di soli tre giorni fa. L'occasione è ghiotta per la squadra di Falsini, che si trova ad un solo punto dalla vetta e viene da cinque successi di fila con 16 reti segnate.

Dunque, la gara può sembrare alla portata della Roma, ma può nascondere diverse insidie: serviranno maturità e ambizione. I biancocelesti hanno un appuntamento simile in Romagna con i bianconeri neopromossi, che navigano a ridosso della zona play-out. Il successo sul Bologna dell'ultimo weekend di campionato ha ridato fiducia ai ragazzi di Sanderra e Barraco dopo un periodo di sfasamento e favorito il ritorno in zona playoff. Per la Lazio è in arrivo un periodo di fuoco, a partire dal big match al Fersini contro il Sassuolo campione in carica e capolista domenica prossima e poi il Milan fuori casa. Per le romane, il prossimo turno infrasettimanale saranno gli ottavi di Coppa Italia di mercoledì 8 gennaio: Roma-Lecce e Lazio-Juve.