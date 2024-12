IL TEMPO . Torna la Champions per la Roma che oggi si gioca buona parte del passaggio del turno in casa del Wolfsburg. Giallorosse e tedesche sono a pari punti nel girone, entrambe a 6. "Vogliamo ottenere un risultato importante e fare una grande partita" le parole di Spugna alla vigilia. Tra le convocare torna Pilgrim, out Viens.