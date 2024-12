Roma, c'è l'Atalanta: Dovbyk sfida Retegui

Guardando la classifica della Roma, c'è poco da scherzare. I giallorossi devono sicuramente scacciare via la paura per evitare che l'Atalanta prenda il sopravvento. Il terzultimo posto è lontano due punti e stasera arriva la squadra che di media segna 3 gol a tutti. [...] Davanti la Dea può contare sui gol di Mateo Retegui, la Roma, invece, non può ancora contare a pieno su quelli di Dovbyk. [...]

L'ucraino ha pagato l'inizio pessimo dei giallorossi, il cambio di allenatore, il paese nuovo e i problemini fisici non riuscendo mai a rifiatare. [...] È un giocatore che va servito nello spazio o con palle alte. Dai suoi gol, dalle giocate di Dybala e dai recuperi di Pellegrini, Paredes e Hummels, passa la rinascita della Roma. Questa sera i giallorossi saranno alle prese con l'esame più difficile. Ranieri è quindi tentato di riproporre la squadra che tanto bene ha fatto a Londra contro il Tottenham. Qualche dubbio di formazione c'è, ma verrà presto sciolto. [...]

(Il Messaggero)