ROMA-BRAGA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli e Soulè dal 1', torna Dovbyk

Dopo il pareggio in casa del Tottenham, la Roma ospita il Braga nella settima giornata di Europa League. Cambia qualcosa Claudio Ranieri, anche in vista della trasferta di Como. Riposano Paulo Dybala e Mats Hummels, mentre si rivede dal primo minuto Artem Dovbyk, che torna al centro dell'attacco. Chance anche per Niccolò Pisilli e Matias Soulè, pronti ad agire alle spalle dell'ucraino. Ancora panchina per Lorenzo Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Paredes, Konè, Angelino; Soulè, Pisilli, Dovbyk.

GAZZETTA DELL SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Konè, Angelino; Soulè, Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saud, Paredes, Konè, Saelemaekers; Soulè, Pisilli, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Konè, Pisilli, Angelino; El Shaarawy, Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saud, Paredes, Konè, Angelino; Saelemaekers, Pisilli, Dovbyk.

LEGGO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Pisilli, Zalewski; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk