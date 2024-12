Roma-Braga, la moviola dei quotidiani: corretta l'espulsione di Matheus, regolari i tre gol giallorossi

Ieri sera la Roma ha battuto con un netto 3-0 il Braga rialzandosi ulteriormente anche in Europa League, mantenendo vive le speranze di una qualificazione al turno successivo senza passare per gli insidiosi playoff. Arbitro della sfida è stato il tedesco Daniel Siebert, autore complessivamente di una prestazione più che positiva sui pochi episodi da moviola da segnalare.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

[...] Corrette tutte le decisioni-chiave del match, compreso il rosso per il portiere del Braga, Matheus. Grande accettazione in campo, il tedesco la chiude con 20 falli fischiati, quattro gialli e, appunto, un rosso. [...] Corretto annullare in campo la rete di Mancini: al momento del tiro di Ndicka, infatti, il difensore giallorosso è oltre El Ouazzani, non difficile la valutazione dell'assistente numero uno, Seidel. [...] Ok anche la rete di Hermoso: perché è in gioco (c'è Joao Ferreira) sul tiro di Ndicka e perché non c'è fallo di Koné su Roger Fernandes, un braccio a tenere lontano l'avversario.

IL ROMANISTA - VOTO 6,5

[...] La gara scivola via in scioltezza, con un ritmo alto, imposto dalla Roma, ma corretta. Bravo il tedesco Siebert a lasciar giocare a calcio sui contrasti spalla-spalla che in Italia spesso diventano falli. Il primo giallo arriva al 32' quando Zalewski scappa via a Roger che lo stende un metro prima che il polacco riesca a entrare in area. Giusta l'ammonizione. [...] Un po' severa, anzi fiscale l'ammonizione al 5' comminata nei confronti di Ricardo Horta, ma la trattenuta a Pellegrini è in effetti piuttosto pronunciata. [...] Al 22' l'episodio che manda in discesa la gara della Roma: Matheus esce alla disperata su Saud che prova il pallonetto per la doppietta e tocca con la mano fuori area: inevitabile il rosso diretto. [...]