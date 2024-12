Roma, bisogna solo vincere: Ranieri con Dybala-Dovbyk per dimenticare Como

Non ci sarà il tutto esaurito, ma sarà comunque un Olimpico vicino al sold out (ieri sera erano oltre 62 mila i biglietti venduti) quello che ospiterà l'ultima gara casalinga dell'anno della Roma contro il Parma. La squadra di Ranieri ha necessità di chiudere il 2024 con un successo per staccarsi dalla zona retrocessione - il terzultimo posto del Cagliari dista solamente 2 punti - e soprattutto perché il calendario a cavallo della fine dell'anno e l'inizio del 2025 metterà la Roma di fronte a Milan (San Siro), Lazio e Bologna (in Emilia). Con il Parma, insomma, i giallorossi vogliono cancellare lo choc, così lo ha definito Ranieri, del secondo tempo di Como, dove è arrivata l'unica sconfitta nelle ultime 4 gare: le 3 vittorie, contro Lecce, Braga (Europa League) e Sampdoria (Coppa Italia) sono state conquistate in casa e per questo la Roma dovrà far valere l'effetto Olimpico.

Il tecnico dovrà rinunciare al solo Cristante ma per il resto potrà contare su tutti, compresi Dybala e Pellegrini. [...] L'argentino è sempre nel mirino del Galatasaray ma dopo le richieste elevate della Joya (15 milioni l'anno di ingaggio) la trattativa è in fase di stallo, anche perché la Roma non ha intenzione di lasciarlo partire gratis. Per Pellegrini si è concretizzato l'interesse del Napoli, che sarebbe pronto ad inserire Raspadori in un'operazione che potrebbe finalizzarsi a gennaio con uno scambio di prestiti oppure a giugno a titolo definitivo. [...]

(corsera)