Roma bella anche in Europa. Tre gol al Braga, Pellegrini ritrovato e ottavi nel mirino

Due indizi non fanno una prova, è vero, ma ci vanno molto vicino. [...] Ieri la squadra di Ranieri ha superato anche il Braga per 3-0, bissando il successo ottenuto domenica scorsa contro il Lecce (4-1). Un successo largo, ma che poteva essere ancora più netto considerando i 27 tiri dei giallorossi e le tante occasioni da gol non concretizzate. [...] Ranieri ha cambiato 5 uomini rispetto al Lecce, optando per un centrocampo di incursori (Koné e Pisilli) e confermando davanti l'attacco mobile, quello senza centravanti. [...]

Dopo appena dieci minuti è arrivato il gol di Pellegrini (assist di Zalewski), un piattone chirurgico che per il capitano è stata una sorta di scossa elettrica, considerando che non segnava da sei mesi. [...] Se proprio si vuole trovare il pelo nell'uovo, allora c'è da dire che la Roma ha tenuto in vita la gara fino al 3-0 finale di Hermoso (46' della ripresa) una partita che poteva aver chiuso largamente molto prima. [...] Ieri la partita l'hanno marchiata a fuoco soprattutto due giocatori: Manu Koné e Saud Abdulhamid, Il primo ha portato a lungo a spasso Moutinho, strappando spesso e spaccando di fatto il centrocampo portoghese. [...] Il secondo ha trovato serenità con il gol del 2-0, cancellando così la prestazione horror contro il Lecce. [...] E anche questo è un segnale di una Roma tutta nuova.

(gasport)