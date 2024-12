ROMA-ATALANTA: le probabili formazioni dei quotidiani. Hummels e Dybala verso la conferma, ballottaggio Paredes-Cristante a centrocampo

Questa sera alle 21:00, la Roma scenderà in campo allo stadio Olimpico contro l'Atalanta. I giallorossi, alla ricerca di punti per risalire la classifica, dovranno cercare di emulare la prestazione fatta giovedì contro il Tottenham, nonostante la Dea arrivi alla sfida dopo 12 risultati utili consecutivi. Claudio Ranieri sa che l'impegno è delicato e si riaffida alla difesa a tre composta da Hummels, Mancini e Ndicka. Sulle fasce agiranno Angelino e Celik, mentre in mezzo al campo, oltre all'insostituibile Koné, Paredes insidia Cristante. Dietro a Dovbyk dovrebbero esserci, invece, Dybala ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angelino; El Shaarawy, Dybala; Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; Dybala, Paredes, Koné, El Shaarawy; Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.