Roma-Atalanta, la moviola dei quotidiani: Guida insufficiente nella gestione dei cartellini. Qualche dubbio sul contatto Kolasinac-Dovbyk

La Roma perde allo Stadio Olimpico contro l'Atalanta e incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato, sprofondando al quindicesimo posto in classifica (solo +2 sulla zona retrocessione). La partita è terminata con il risultato di 0-2 in favore della Dea grazie alle reti realizzate nel secondo tempo da de Roon e dall'ex Zaniolo. Prestazione insufficiente dell'arbitro Marco Guida (media voto 5.50), il quale non ha brillato soprattutto per la gestione dei cartellini.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

Insufficiente Guida, dal punto di vista disciplinare (citofonare Kolasinac, per conferma: ha iniziato duro su Dybala da subito, ha mandato un paio di volte a quel paese l’arbitro anche col braccio, ammonito solo all’ennesimo fallo a 2’ dalla fine), ma anche sotto l’aspetto tecnico. [...] Il nervosismo finale è anche colpa sua. Il contatto fra Kolasinac e Dovbyk è così complesso da leggere che nel VAR accettano la scelta del campo. [...] Gol annullato all'Atalanta per un fuorigioco di Lookman: corretta la scelta in campo. [...] Dovbyk da terra tocca il pallone che va sul braccio di de Roon: non punibile, posizione congrua e distanza ravvicinata.

GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Subito scontro in area atalantina tra Kolasinac e Dovbyk: per Guida è il romanista ad andare verso il rivale, no rigore, qualche dubbio resta. Giusti i “gialli” a Dybala (proteste), Hien e Kolasinac (falli), Zaniolo (via la maglia dopo il gol), ce n’era una per Ndicka che tiene Zaniolo al limite area. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 5.5