Roma allo spareggio salvezza: contro il Lecce all'Olimpico ci sarà anche Ryan Friedkin

Il momento è delicato e il più difficile della gestione Friedkin a Roma. I giallorossi sono a due punti dalla terz'ultima in classifica e al terzo tecnico in stagione. [...] Stasera andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza contro il Lecce. [...] Per questo i proprietari del club, hanno deciso di far sentire la propria vicinanza alla squadra. Ryan Friedkin è sbarcato a Roma e ieri è stato a Trigoria dove ha incontrato tutti. Stasera, invece, il vice presidente sarà presente allo stadio per la sfida contro i salentini. [...] Nonostante due sconfitte nelle prime tre gare, l'arrivo di Claudio Ranieri sembra aver riportato un pò di compattezza. [...] Di sicuro Ryan non si fermerà poco nella Capitale. Nei prossimi giorni, infatti, sono previste delle riunioni interne per decidere il futuro della società. Il portavoce ultimamente è stato Florent Ghisolfi, che ha trattato, tra i vari temi, anche quello arbitrale. Stasera ci sarà Chiffi, definito da José Mourinho il peggior direttore di gara mai avuto. [...] C'è poi la questione del nuovo CEO, dopo che Lina Souloukou ha rassegnato le sue dimissioni il 22 settembre scorso. [...]

(corsera)