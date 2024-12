Regali di Natale

IL TEMPO (L. PES) - Gol e mercato si intrecciano nelle settimane decisive per la stagione della Roma. La doppietta in Coppa Italia rilancia le ambizioni di Dovbyk, sempre alle prese con i fastidi al ginocchio, mentre le sirene turche infiammano il Natale di Dybala. Ma il campionato non aspetta e tra due giorni all'Olimpico arriva il Parma prima della chiusura di anno in casa del Milan e il derby che aprirà il 2025. Tanti fronti aperti ma la necessità di fare punti e scegliere bene le prossime mosse di mercato. Ansia? No, grazie. Ranieri tiene ben saldo il timone giallorosso e ha le idee ben chiare sul futuro: recuperare Dovbyk e sfruttare Dybala fin quando ci sarà. Il tecnico si affida alla classe dei suoi gioielli più preziosi per superare la crisi e il tandem d'attacco formato dall'ucraino e l'argentino sembra rappresentare il flusso naturale dell'evoluzione tattica della Roma, soprattutto dopo l'ottima prova di Saelemaekers da quinto a destra.

"C'è una Roma con Dybala e una Roma senza", ha detto l'allenatore testaccino dopo la vittoria in Coppa Italia con la Samp di giovedì. Sir Claudio, da subito, ha chiarito le cose confermando di voler puntare forte sulla Joya, gestendolo e valorizzandolo il più possibile. Il mercato non è una preoccupazione anche perché la volontà dell'ex Juve, al momento, non è quella di muoversi e il club aspetta passi ufficiali da parte del Galatasaray prima di compiere mosse affrettate. Nessuno è incedibile, soprattutto chi anche in estate era stato spinto verso l'addio per questioni economiche e di rendimento discontinuo. Il rinnovo automatico è vicino (mancherebbero 6 presenze da almeno 45 minuti in caso di stagione con due finali per la Roma) e Ghisolfi dovrà gestire con cautela una situazione che nelle ultime ore, seppur solo a livello mediatico, è già esplosa. Nel frattempo Dybala ha riposato in coppa per essere titolare contro il Parma nel match cruciale di domenica, dove Dovbyk potrebbe ancora partire dalla panchina, ma in futuro chissà.

L'ex Girona ha dimostrato contro i liguri che se ben servito può far male, e ora è soltanto una questione di condizione. Quando Ranieri lo rivedrà brillante il centravanti tornerà titolare, e quasi certamente accanto a lui ci sarà il ventuno in una coppia che alla fine del mercato aveva acceso i sogni dei tifosi ma che ora dovrà regalare gol a una squadra che soprattutto nel reparto offensivo ha avuto i maggiori problemi. Domenica contro gli emiliani si rivedrà Koné, mentre Hummels ieri ha svolto ancora lavoro differenziato ma oggi potrebbe tornare in gruppo per riprendersi il posto al centro della difesa. Ancora assente Cristante che a gennaio potrebbe partire.