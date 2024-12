Raspadori diventa un caso: Roma e Juve lo seguono

Un'altra occasione persa. Per incidere e per prendersi la squadra, riprendendo terreno nelle gerarchie di Antonio Conte. L'eliminazione dalla Coppa Italia è un duro colpo per Giacomo Raspadori che avrebbe potuto sfruttare l'impegno per far vedere che a Napoli c'è ancora bisogno delle sue giocate. Jack ha deluso ancora, ostaggio di caratteristiche che non si sposano con il nuovo tecnico. [...]

L'ex Sassuolo dovrà rimanere a guardare, a meno che non arrivino offerte importanti a gennaio. Giacomo ha bisogno di spazio e fiducia, ma è chiaro che sta attraversando un momento di difficoltà. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juventus. Ma il Napoli non è disposta a vagliare l'ipotesi di un prestito. [...] Contro la Lazio non si è mai acceso e, anzi, da un suo errore è arrivato il raddoppio biancoceleste. [...]

(gasport)