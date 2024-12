Ranieri vuole Ancelotti alla Roma

Il sasso l'ha buttato l'altra sera Claudio Ranieri dopo aver sculacciato la Samp in Coppa Italia: "Se non ci riprendiamo, non si può andare a rompere le scatole a un top manager. Roma ha bisogno di un allenatore che sappia vivere le attese di una piazza importante". [...] Parole da dirigente in pectore, pronunciate - forse non a caso - nel giorno in cui Carlo Ancelotti, battendo per 3-0 i messicani del Pachuca nella finale di Intercontinentale, è entrato nella storia del Real Madrid diventando, con 15 titoli conquistati, l'allenatore più vincente della storia della Casa Blanca. [...]

L'idea del club è quella di puntare su un italiano e Ancelotti è quanto di meglio offre il pianeta del pallone anche perché nella Capitale resta amatissimo: i tifosi giallorossi lo hanno sempre applaudito da avversario e lui non ha mai negato il sogno di allenare un giorno la Roma. [...] I rapporti con Ranieri sono ottimi e di lunga data e i Friedkin, quando c'è stato da alzare l'asticella alla voce allenatore, hanno già saputo convincere José Mourinho ad accettare la sfida. [...]

Il terzo incomodo nella vicenda risponde all'identikit di Ronaldo che si è candidato alla presidenza della Cbf, la federcalcio brasiliana, e che vuole - se eletto - affidare ad Ancelotti il compito di risollevare i destini della Selecao. [...] Ma Roma è amore e, come canta Venditti, "certi amori fanno giri immensi e poi ritornano".

(Tuttosport)