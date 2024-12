Ranieri: "Voglio far restare Dybala, Paredes e Hummels"

"Voglio che Hummels, Dybala e Paredes restino anche il prossimo anno". Mentre il Ranieri allenatore sta preparando la delicata sfida contro il Milan, il Ranieri dirigente sta pensando alla rosa del prossimo anno. [...] Non usa la stessa fermezza anche con Lorenzo Pellegrini: "Se arriveranno offerte le valuteremo, ma questo vale per tutti. Mi auguro che resti, però deve essere contento anche lui". La partita contro i rossoneri aprirà un nuovo ciclo infernale che continuerà con il derby e poi con il Bologna: "In queste partite ci si carica da soli, tutti vogliono giocare a San Siro e sono convinto che faremo una buona gara. Fonseca? Gli allenatori hanno sempre grandi responsabilità". Il Milan non va sottovalutato: "Reijnders è un elemento pericoloso, ma se contiamo i giocatori del Milan sono tanti quelli forti. Hanno un organico di grande qualità". [...]

(corsera)