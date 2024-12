Ranieri valuta gli stessi 11 di Roma-Parma

[...] Le scelte di Ranieri sembrano fatte, dopo la gestione del secondo tempo contro il Parma: sono quegli undici i probabili titolari che giocheranno domenica sera a San Siro contro il Milan, dove la Roma cercherà di vincere una partita in trasferta che interrompa la serie negativa di 15 eventi consecutivi tra campionato e coppe. [...] Saelemaekers potrebbe essere confermato sulla fascia destra con tre attaccanti veri contemporaneamente in campo. Cioè Dybala ed El Shaarawy dietro a Dovbyk. Dietro sarà confermata la zip composta da Mancini, Hummels e N'Dicka davanti a Svilar che, proprio in occasione di un Milan-Roma a gennaio, venne promosso titolare al posto di Rui Patricio. [...]

(Corsport)