Ranieri: «Sul prossimo allenatore non dobbiamo sbagliare»

LEGGO (F. BALZANI) - Le due anime di Ranieri. Quella da allenatore del presente per battere il Braga e risalire la classifica pure in Europa League. E quella da dirigente del futuro che sta già vagliando le candidature per il posto del suo erede. La Roma è sempre più nelle mani di Sir Claudio che stasera (ore 18,45, diretta Sky) all'Olimpico sarà chiamato a una vittoria fondamentale per la qualificazione ai playoff e per dare continuità di risultati dopo il poker al Lecce. Contro i portoghesi il tecnico adotterà un piccolo turnover ed è intenzionato a rilanciare Soulè: «Lui è il futuro. È un ragazzo su cui io punto punto molto e la Roma punta molto. Lo vedo vivo e cercheremo di tirargli fuori il meglio». Meno certezze su Pellegrini: «Non so cosa farà in futuro. In allenamento lo vedo più sereno». Ma il capitano dovrebbe partire di nuovo in panchina mentre in attacco torna Dovbyk: «Dobbiamo capire noi, poi, come servirlo al meglio. Certamente anche lui si deve mettere a disposizione. Formazione? A parte Cristante ho tutti a disposizione. Deciderò sapendo che qualcuno deve riposare. Ci sono giocatori che ancora non hanno i 90 minuti . Dybala sta bene ma devo pensare anche al Como». Poi la battuta sul prossima allenatore: «Mi sto impegnando 50/50. Ho dei giocatori meravigliosi che mi lasciano serenità per pensare anche al futuro da dirigente. Con Ghisolfi stiamo pensando a tutto: al mercato, al futuro, anche all'allenatore. Italiano o straniero? Di sicuro sarà bravo, speriamo di non sbagliarlo». Probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Pisilli, Zalewski; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk