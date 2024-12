Ranieri si gode Dybala e scansa il mercato: “Lui vuole rimanere”

“Dybala vuole rimanere alla Roma”. I migliori auguri di Buon Natale per i tifosi giallorossi arrivano dalle parole di Claudio Ranieri dopo la vittoria 5-0 sul Parma, firmata da una doppietta dell’argentino: “Io so che vuole rimanere, lui sta bene con noi e io sto bene con lui”. L’allenatore scansa, per adesso, le voci di mercato che lo vorrebbero vicino al Galatasaray e lontano dalla Capitale: “Dobbiamo capire il mestiere differente che fanno gli agenti. Girano il mondo, propongono il proprio giocatore come il bene più prezioso e poi portano le offerte che hanno avuto. A me non è arrivato nulla”. Per la Roma ogni discorso è rimandato. Quando arriverà un’offerta da Istanbul per Dybala allora se ne riparlerà. Per adesso si festeggia. La Joya infatti con la doppietta di ieri ha superato Gonzalo Higuain nella classifica dei marcatori argentini all time della Serie A. Salendo dunque al terzo posto assoluto, dietro a Crespo e Batistuta, con 127 reti in 338 partite disputate. Festeggia anche la Roma. Cinque gol ieri pomeriggio più i quattro rifilati alla Sampdoria in Coppa Italia, uguale nove. Come i punti fatti nelle ultime tre partite casalinghe. (...) I giallorossi affondano il Parma con una vittoria rotonda e convincente. Scacciano i fantasmi recenti e si rilanciano in classifica allentando la zona retrocessione: “Abbiamo cancellato il brutto secondo tempo di Como – prosegue Ranieri – Non so se è la Roma migliore della stagione, dobbiamo ancora migliorare. La prossima partita sarà in trasferta, la Roma non vince da aprile lontano dall’Olimpico. C’è una Roma in casa e una Roma fuori casa e questo non deve avvenire. Dobbiamo svegliarci e fare bene”. (...)

(La Repubblica)