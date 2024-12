Ranieri si accontenta: "Pareggio giusto. Paulo è un campione, teniamocelo caro"

Ranieri saluta il 2024 con un pari e porta a casa una buona prestazione. Aveva chiesto alla squadra di dimostrare il proprio valore nel mese di dicembre e tolta la debacle di Como, i risultati hanno permesso alla Roma di tirarsi su in classifica allungando sulla zona retrocessione che ora è a +6 e di avanzare in Coppa Italia.

[...] Protagonista assoluto della serata è stato Dybala. Dopo la doppietta contro il Parma ha trovato una perla a San Siro (non segnava contro i rossoneri fuori casa da 10 anni). E ha finalmente ritrovato la rete su azione in trasferta. L'ultima era quella a Budapest: 578 giorni fa. Ranieri se lo gode: «Tutta la squadra lo sta aiutando. Ora si sta allenando con continuità e prima non ci riusciva. Quando è in questo stato di forma è bello pagare il biglietto per vedere questo campione. Teniamocelo caro». Si avvicina il rinnovo automatico fino al 2026 e Paulo ha ribadito più volte di non voler andare via a gennaio. Ha anche aperto alla possibilità di spalmare l'ingaggio da 8 milioni più di 1 bonus. Adesso la palla passa al club e il Galatasaray resta alla finestra.

Ora la testa va al derby e Paulo non ha ancora mai segnato alla Lazio con la maglia giallorossa. Sir Claudio non ha mai perso una stracittadina in carriera. [...]

Il 2025 inizierà con il bagno di folla al Tre Fontane. Oltre 2800 tifosi assisteranno al primo allenamento del nuovo anno. [...]

(Il Messaggero)