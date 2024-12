Ranieri sfida a Como la sua 48esima rivale in A e taglia con la Roma un altro primato

La prima volta fu il 9 settembre 1990, stadio Sant’Elia, Cagliari-Inter 0-3. Quella nerazzurra fu la prima squadra affrontata in Serie A da Claudio Ranieri e ancora oggi è quella con cui ha incrociato più volte il suo destino, in ben 26 occasioni. Ma oggi Ranieri non se la vedrà con l’Inter bensì con il Como, che invece affronta per la prima voltanella massima serie. E sarà una prima volta storica, perché con la sfida di oggi Ranieri aggancia Carlo Mazzone in vetta alla classifica degli allenatori che in Serie A hanno affrontato più squadre, ben 48. Lasciando Spalletti a 47. [...]

(Gasport)