Ranieri: "Serviva una risposta. Qui c'è bisogno di un top manager"

Alla fine Claudio Ranieri è tornato a sorridere: "Serviva una risposta e l'ho avuta. Spero che il secondo tempo fatto a Como sia stato solo un incidente di percorso, lì abbiamo fatto una pessima figura. Noi la qualità ce l'abbiamo, ma solo con quella non fai grandi cose". Poi il discorso sul nuovo allenatore della Roma: "Se non ci riprendiamo non possiamo contattare un top manager. Roma ha bisogno di un allenatore che sappia vivere questa piazza importante, non è per tutti". Prima della partita, poi, anche Florent Ghisolfi era intervenuto a riguardo: "Non lo annunceremo a Capodanno, ma non vogliamo aspettare sei mesi. Ci prendiamo il tempo per fare una buona scelta. Guardiamo sia italiani che stranieri, ma la conoscenza della Serie A sarà importante".

(gasport)