Ranieri scuote la Roma

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Mai più una Roma come quella vista nel secondo tempo contro il Como. Ranieri sfrutta la conferenza prima della partita contro il Parma per mandare un avviso chiaro a tutto lo spogliatoio, ritornando su quei 45 minuti culminati con il gol di Gabrielloni, che l'aveva fatto infuriare: "Affrontiamo il Parma con la determinazione che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato io, tranne per un tempo. Quel secondo tempo mi ha scioccato onestamente, non riesco a nascondere la delusione". [...] Altro segnale sul gruppo, salvando solo Hummels e Paredes, è quello sulla mancanza di leadership: "Non è una cosa che acquisti quando ti alzi la mattina". Tema caldo, poi, è il mercato di gennaio: "Voglio giocatori da Roma e migliorare, ma non sarà facile. Andiamo a cercare quei ragazzi che possano darci una mano ed essere il futuro del club". [...] Ghisolfi, intanto, continua a lavorare con tre obiettivi in testa: un difensore centrale, un terzino destro e un centravanti in grado di far rifiatare Dovbyk. Tra i nomi, resta quello di Beto dell'Everton. [...] Il tutto in attesa di sviluppi su Dybala e su un possibile scambio con il Napoli tra Raspadori e Pellegrini. Operazione non facile a causa di un ingaggio elevato da parte del capitano giallorosso. [...]