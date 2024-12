Ranieri risveglia i giallorossi dall'incubo. Goleada e Lecce battuto

Saelemaekers crea, Saud distrugge. Poi ci pensano Mancini, Pisilli e Koné a salvare la Roma dall'imbarazzo. I giallorossi battono 4-1 il Lecce e tornano alla vittoria un mese e mezzo dopo l'ultima volta. Davanti agli occhi di Ryan Friedkin, tornato nei giorni scorsi nella capitale e seduto sugli spalti dell'Olimpico. Una presenza che non è passata inosservata, anche grazie ad un inquadratura della regia della Lega che ha mandato sui maxischermi il primo piano del vicepresidente, fischiatissimo da tutto lo stadio. Contro il Lecce sono arrivati anche i primi tre punti per Ranieri che dopo le sconfitte con Napoli e Atalanta, può tirare il primo sospiro di sollievo da quando è tornato sulla panchina giallorossa. La Roma rialza la testa anche in classifica e almeno per una settimana si tira fuori dalla zona retrocessione. La paura fa novanta, ma quei 16 punti in classifica non possono far star tranquilli i giallorossi. Ma ieri sera doveva essere la partita della svolta. E così è stato. Nel primo tempo grazie a Saelemaekers, tornato titolare tre mesi dopo l'ultima volta. [...] Ci pensa l'intervallo a scrollare le paure. Poi Mancini, Pisilli e Koné aggiustano anche il risultato. E regalano una settimana di maggiore serenità a Ranieri. Giovedì arriva il Braga, poi sarà la volta del Como in campionato, della Sampdoria in Coppa Italia e del Parma prima di Natale. Un mini ciclo in cui non si può più sbagliare per scacciare definitivamente la parte destra della classifica. [...]

(La Repubblica)