Ranieri ridisegna la Roma: "I leader? Hummels e Paredes"

Come si può passare dall'essere dei giocatori marginali a monumentali? Il discorso è tornato in voga anche ieri, quando Claudio Ranieri ha definito così Leandro Paredes e Mats Hummels, due calciatori che con Ivan Juric erano stati messi da parte. [...]

Da quando è tornato, Ranieri sta cercando di puntare sull'esperienza e sulla personalità. E sia l'argentino che il tedesco rispecchiano queste caratteristiche: "Hummels e Paredes per me sono imprescindibili, due monumenti. Capisci quanto alcuni giocatori siano leader solo quando ce li hai con te. Non si diventa leader per caso". [...]

Hummels con Ivan Juric aveva giocato solo 23 minuti, per il resto 10 panchine e una sola gara saltata per influenza. Il croato gli aveva preferito Evan Ndicka, che invece Ranieri ha subito rispostato sul centro sinistra. L'ex Borussia Dortmund dall'arrivo del tecnico testaccino, ha saltato solo i primi 45 minuti contro il Napoli e poi non è più uscito dal campo. Paredes, invece, ha giocato una sola partita intera, poi per il resto sei panchine. Ranieri gli ha consegnato le chiavi del centrocampo ed ora è il regista ideale della Roma. [...]

