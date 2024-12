Ranieri punta sui fedelissimi per sfatare il tabù delle trasferte

È una partita che vale tantissimo per Claudio Ranieri, e non solo per i tre punti. La ricerca di una nuova mentalità, una costante e continua analisi dei giocatori per il presente e per il futuro, la risposta della squadra ai suoi 45 intensi giorni di lavoro al Fulvio Bernardini, e naturalmente il ritorno alla vittoria in trasferta. Quella che manca da otto mesi, da quei 24 surreali minuti di recupero giocati a Udine dopo il rinvio della gara per il malore di N'Dicka. Da quel giorno la Roma non ha più vinto fuori casa, né in campionato, né in coppa. [...] Decisioni forti, risolute, scelta che non guardano in faccia a leader, capitani o investimenti: per dare la svolta Sir Claudio si sta affidando esclusivamente al campo, a chi sta rispondendo presente e ha portato la Roma a vincere quattro delle ultime cinque partite stagionali, segnando addirittura sedici gol [...] E stasera a San Siro chiaramente non ci saranno stravolgimenti nella formazione. Magari non saranno gli stessi undici visti col Parma, magari saranno dieci più Pisilli che per Ranieri conta come un titolare, ma di fatto in questo momento il tecnico ha scelto a chi affidarsi, a chi dare fiducia in un capodanno che dovrà dare risposte. [...] C'era invece Di Francesco nell'ultima vittoria della Roma a San Siro contro il Milan. E naturalmente parliamo di Serie A visto il successo esterno in Europa League con il gol di Mancini, l'ultima trasferta da 90 minuti vinta dai giallorossi. [...]

(Corsport)