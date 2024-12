Ranieri punta la Coppa Italia ma il Galatasaray cerca Dybala

"Alla Coppa Italia ci teniamo". Ranieri fissa l'obiettivo e dopo la prestazione di Como, non vuole sorprese. [...] La Roma questa sera (ore 21) farà il suo esordio contro la Sampdoria per regalarsi gli ottavi di finale con il Milan e provare a rincorrere l'obiettivo stagionale più percorribile. L'ultima semifinale è datata 2017, persa contro la Lazio. [...] Per pensare al derby c'è tempo, prima serve battere gli uomini di Semplici con mezza squadra indisponibile. Out Koné, Cristante e Hummels, squalificato Mancini.

Ranieri è intenzionato a riproporre Dovbyk dal 1', con Saelemaekers e Baldanzi, favoriti su Pellegrini, alle spalle dell'ucraino. In difesa spazio ancora a Celik insieme a Ndicka e Hermoso. Paredes ha smaltito l'influenza e sarà titolare in mediana insieme a Pisilli. Sulle fasce confermato Saud a destra e Angelino a sinistra. Panchina per Dybala. Proprio sull'argentino si è soffermato Ranieri, dopo le ultime indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero vicino al Galatasaray già a gennaio: "Ognuno fa il suo gioco. Se il ragazzo ha altre priorità, non vuole restare e c'è una possibilità...". [...] Ancora nessun contatto tra i due club, con i turchi che vorrebbero chiudere l'operazione senza pagare il cartellino. [...]

(la Repubblica)