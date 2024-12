Ranieri positivo: "Abbiamo resistito finché c'era forza. Dobbiamo lottare"

Portare a casa anche un punto sarebbe stato oro. E probabilmente alla viglia Claudio Ranieri avrebbe firmato. Poi, però, c'è il campo e per 70 minuti i nerazzurri sono stati meno incisivi del solito. E, anzi, se c'è una squadra che è andata vicino al gol è stata la Roma, prima con Koné e poi con Dovbyk. Insomma, un po' di rammarico alla fine resta, anche se poi le partite che contano davvero per i giallorossi arrivano adesso: Lecce, Como e

Parma, per allontanare anche l'incubo di una lotta-salvezza a cui nessuno vuole credere.

La serata di Ranieri è iniziata con l'applauso dei suoi tifosi e i tanti striscioni a lui dedicati, che ha fatto ritorno all'Olimpico 2017 giorni dopo quel Roma-Parma di 5 anni fa. [...] «Finché abbiamo avuto la forza abbiamo ribattuto colpo su colpo contro una squadra che lotterà fino alla fine per lo scudetto, dispiace aver perso per due autoreti - dice l'allenatore giallorosso -. Sono super contento di quello che stanno facendo i ragazzi. La cosa bella è stata l'applauso finale del pubblico, vogliamo riconquistare presto i nostri tifosi».

[...] Ora vengono le partite da vincere, contro squadre che lottano per salvarsi. «Siamo pronti a lottare, queste tre partite mi hanno dato la consapevolezza che sappiamo farlo - chiude Ranieri -. [...] Se la squadra continuerà a seguirmi come sta facendo riusciremo a trovare il bandolo della matassa».

(gasport)