Ranieri: “Penso già da dirigente. Il prossimo tecnico? Non va sbagliato…”

Un mese di Claudio Ranieri: attingendo al suo sconfinato bagaglio d’esperienza, le prime cure del “tecnico-psicologo” sono servite in prima battuta a far reagire la Roma “malata”, in crisi di risultati, e a rimetterla in piedi. Ora, in coincidenza con i primi trenta giorni alla guida della squadra, l’allenatore chiede ai suoi di cominciare a correre e scattare, “che sia Europa League, campionato o Coppa Italia…”. Il cambio di passo è necessario in questo dicembre che vuole essere di svolta e in cui l’allenatore ha confermato anche di lavorare proiettandosi alla prossima stagione, quando presumibilmente gestirà da manager l’area tecnica giallorossa. E ieri, proprio sul fronte allenatore, Ranieri ha spiegato che si sta impegnando al momento “50 e 50”, cioè metà tecnico e metà dirigente. “Ho dei giocatori meravigliosi che mi lasciano serenità per pensare anche al futuro da dirigente – ha aggiunto il tecnico -. Con Ghisolfi stiamo pensando a tutto: al mercato, al futuro, anche all’allenatore in minima parte. Italiano o straniero? Di sicuro sarà bravo, speriamo di non sbagliarlo…”. Ranieri ha affrontato anche la questione Lorenzo Pellegrini che, nel prossimo mercato, potrebbe lasciare la Roma vista la scadenza contrattuale al 2026. Dubbi sulla permanenza del centrocampista che restano. “Ancora non abbiamo parlato di futuro e di contratto. Non so quello che voglia fare, delle sue decisioni private. È un ragazzo che merita, lo vedo più sereno, si sta allenando bene. Comincia a prendere la porta in allenamento e così riprende la sua autostima”. Quella che ha ritrovato subito dopo l’infortunio l’esterno Alexis Saelemaekers. Che, alla vigilia del match con il Braga che giocherà dal primo minuto, spiega: “Il ritorno di Ranieri ci ha dato una spinta in più per provare a risalire, ma questo gruppo è sempre stato una famiglia. Futuro? Non dipende solo da me, ma ora ho in testa soltanto di fare bene con la Roma. Spero di essere un protagonista della stagione”.

(gasport)