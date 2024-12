Ranieri: «Penso già al futuro allenatore»

IL TEMPO (L. PES) - Allenatore e dirigente. Sir Claudio si è preso la Roma in grande stile e già pensa al futuro. «Io mi sto impegnando 50 e 50. Ho dei giocatori meravi-gliosi, che mi lasciano una certa serenità per pensare anche al futuro. Con la proprietà e Ghisolfi stiamo pensando a tutto, al mercato, a tutto. L'allenatore? La questione l'abbiamo spol-verata, adesso non è la priorità, però ci stiamo pensando». Senza nascondersi stavolta il tecnico testaccino scopre le carte e rivela nella conferenza stampa della vigilia del match di Europa League come la ricerca del nuovo allenatore sia già cominciata. Una confessione che rende più sereni i tifosi e responsabilizza i calciatori. Ranieri sta toccando con mano pregi e difetti della rosa giallorossa e a gen-naio con tutta probabilità inizierà a lavorare anche per chi verrà dopo di lui. Indizi sul profilo? L'allenatore glissa: «Stiamo cercando un allenatore bravo. Basta. E poi speriamo di non sbagliarlo». Poche parole ma chiare. La responsabilità è tanta e anche Ranieri sa che deve valutare bene sulla decisione finale che ovviamente spetterà sempre ai Friedkin, ma la sua parola avrà un peso determinante come mai prima d'ora era successo per nessun dirigente giallorosso durante la gestione texana. Chissà se qualche chiamata c'è già stata, intanto Claudio pensa al Braga, con un orecchio sempre pronto per ascoltare e valutare.