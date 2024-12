Ranieri pensa già alla Roma del futuro

IL TEMPO (L. PES) - Nuovi leader per una nuova Roma. Ranieri non ha dubbi e si proietta già al futuro scegliendo gli insostituibili: "Datemi i campioni e risollevo la Roma" aveva detto appena tornato a Trigoria e ieri, ha ribadito il concetto facendo i nomi. Paredes, Hummels e Dybala, un terzetto che Ranieri vorrebbe vedere anche l'anno prossimo. [...] Un terzetto al quale il tecnico aggiunge anche Alexis Saelemaekers e Mile Svilar. [...] Domani a San Siro la Roma vuole provare a tornare a vincere in trasferta per non dilungare ulteriormente un digiuno che dura da più di otto mesi: "Dobbiamo fare una super partita. Cerco di dare tranquillità, serenità, poi in allenamento cerco di mettere tutto me stesso. Questa partita contro il Milan si carica da sola, perché tutti vorrebbero giocare a San Siro". [...] Contro Fonseca non ci sarà l'ex Cristante, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Una lesione ai legamenti che lo tiene fermo dal 2 dicembre. [...] Il centrocampista salterà anche il derby e dovrebbe tornare a disposizione per la gara del Genoa. Grande successo per l'allenamento a porte aperte del primo gennaio che ha visto polverizzare i circa 2800 posti a disposizione con code virtuali di oltre 10mila persone.