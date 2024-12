Ranieri non si arrende: "Risaliremo, abbiamo perso solo per due autogol"

È amaro il ritorno all’Olimpico per Claudio Ranieri che prima dell’inizio della partita si gode una fantastica accoglienza tra cori e striscioni per lui: "Nei giorni di burrasca e in quelli senza vento da vero romano non hai esitato un momento". La prestazione – nonostante la sconfitta – fa ben sperare l’allenatore: "Se la squadra continua a seguirmi come sta facendo riusciremo a trovare il bandolo della matassa. Non dobbiamo arrenderci alle avversità, non ho mai accettato il giocatore che molla. Ho parlato con i ragazzi negli spogliatoi e ho detto loro che la prossima partita contro il Lecce sarà ancora più difficile di questa".

Nel finale la squadra ha pagato un po’ di stanchezza dopo la trasferta europea di Londra: "Non voglio cercare scuse, ma abbiamo giocato giovedì e siamo tornati alle 5 di mattina. Gasperini ha potuto fare dei cambi e io non avevo più centrocampisti box to box o di lotta, Pisilli era squalificato". [...]

Continua il momento ‘no’ di Dovbyk che ancora non ha trovato il primo gol contro una big: "Sabato mi ha detto che non sapeva se poteva farcela ma gli ho chiesto di esserci perché è troppo importante. Deve ancora adattarsi bene al campionato italiano, è troppo ‘signore’. Queste partite sono segnate dagli episodi, ma ho fatto i complimenti ai miei giocatori. Abbiamo risposto colpo su colpo ad una squadra che può vincere il campionato. Hanno vinto con due autogol". [...]

(Il Messaggero)