Ranieri, missione Parma: ma il Napoli si avvicina a Pellegrini e Mancini

[...] Contro il Parma, Claudio Ranieri vuole tornare a vincere dopo la figuraccia di Como. Per la Roma sarà l'ennesima sfida salvezza di una stagione disastrosa: "Il Parma è una squadra vivace, verticale, dovremo essere attenti e preparati su prime e seconde palle. Sarà una partita piena di gol". Il tecnico ha poi parlato della questione Paulo Dybala: "Io penso al 90% al campo e a quello che ci aspetta domenica. Non considero altro né per quel che riguarda Paulo né Pellegrini". Nessun riferimento all'offerta del Galatasaray e ad una possibilità di cedere l'argentino in Turchia. Domani la Joya sarà al centro dell'attacco insieme a Dovbyk. Ranieri ha infine aperto l'argomento mercato di riparazione, prendendo d'esempio i casi di Paredes e Hummels: "Sono due monumenti per me. Hanno leadership innata, ed è una caratteristica che hai o non hai. Cerchiamo profili simili? Proveremo a portare giocatori da Roma, non sarà facile. Già è difficile nel mercato estivo, immaginate in quello invernale".

Tra i calciatori che potrebbero abbandonare la Capitale, spicca il nome di Lorenzo Pellegrini. [...] L'agente del calciatore ha avuto contatti con Inter e Napoli. Con gli Azzurri sono iniziati discorsi concreti. A Conte il giocatore piace e le due squadre hanno iniziato ad imbastire uno scambio con Raspadori. L'attaccante dei partenopei, sta trovando poco spazio quest'anno e la Roma ha urgente bisogno di un attaccante. [...] Il nodo più grande, però, è legato all'ingaggio: il capitano giallorosso guadagna 5 milioni di euro a stagione, Raspadori neanche la metà. Al Napoli, piace anche Gianluca Mancini e negli ultimi giorni c'è stato qualche contatto esplorativo con il suo agente. [...]

(La Repubblica)