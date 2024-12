Ranieri: “L’Atalanta è una macchina perfetta”

“Rendere orgogliosi i nostri tifosi“. Lo ribadisce, lo ripete praticamente ad ogni risposta Claudio Ranieri. La sua Roma non ha ancora vinto, ma dopo il pareggio di Londra fuori e dentro Trigorial’aria sembra cambiata. “Con il Tottenham ho rivisto un bagliore di luce ha esordito il tecnico ieri in conferenza Ora affronteremo l’Atalanta, una macchina perfetta, una squadra che ti mangia. E io non voglio che i miei giocatori vengano mangiati. Voglio vedere una bella partita di fronte ai nostri tifosi. Li dobbiamo far innamorare di nuovo“. Si va intanto, verso un doppio sold out. Quello dell’Olimpico che avevamo lasciato semi vuoto e inferocito contro il Bologna e con Juric in panchina. E quello della lista dei convocati che potrebbe vedere, oltre allo squalificato Pisilli e il solo Hermoso escluso. Nella seduta di ieri erano presenti praticamente tutti. A partire da Paulo Dybala.

(Gasport)