Ranieri: «Il nuovo allenatore? Ci stiamo già pensando»

Uno sguardo al presente della Roma, cioè alla sfida di Europa League di stasera contro il Braga all'Olimpico (ore 18.45, diretta tv su Sky, arbitro il tedesco Siebert) e a quella di domenica in casa del Como, e uno sguardo al futuro, cioè alla prossima stagione e alla scelta del nuovo allenatore. Ranieri si è calato alla perfezione nel doppio ruolo richiesto dalla proprietà. «Mi sto impegnando in entrambi i ruoli - le parole del tecnico - Ho giocatori meravigliosi che mi lasciano una certa serenità nel pensare anche al futuro. Io, la proprietà e Ghisolfi stiamo pensando a tutto: dell'allenatore del futuro abbiamo parlato e ci stiamo pensando, non posso negarlo. Ho detto che forse potrei essere io, ma era una battuta. Le caratteristiche che deve avere? Deve essere bravo... e speriamo di non sbagliarlo». La gara contro i portoghesi del Braga è importante per il cammino in Europa League, ma Ranieri deve pensare anche al match di domenica a Como e per questo farà un po' di turnover. «L'Europa è un valore aggiunto e vogliamo andare avanti, sarà una gara aperta tra due squadre che giocheranno per vincere. I cambi? Tirerò le somme alla fine, alcuni giocatori che non hanno i novanta minuti nelle gambe: la coppa è importante, ma anche la partita col Como lo è. Su Dybala deciderò dopo averci parlato». (...) È ancora un punto interrogativo, invece, Pellegrini. «Lorenzo lo vedo più sereno e si sta allenando bene. Comincia a prendere la porta in allenamento e così riprende la sua autostima. Del suo futuro dal

punto di vista contrattuale non abbiamo ancora parlato: non so cosa voglia fare». (...)

(corsera)