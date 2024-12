Ranieri: "Il nostro campionato inizia adesso". Ansia Dovbyk: a rischio la sfida contro il Lecce

"Adesso inizia il nostro campionato, il mese di dicembre ci dirà chi siamo". Claudio Ranieri fissa gli obiettivi della Roma da qui a Natale. E inzia a guardare con consapevolezza la classifica di campionato. [...] "La classifica è lo stato attuale di tutte le squadre. Noi stiamo lì e lottiamo per uscire da questa situazione. La squadra è abituata a stare da un'altra parte della classifica, io invece le conosco entrambe. Dobbiamo lottare". [...] Ranieri vuole una svolta in termini di punti e gioco. Soprattutto in attacco: "Voglio una squadra determinata, dobbiamo essere bravi contro una squadra che si chiude e riparte".

Per domani resta in dubbio Dovbyk che "non sta bene, è influenzato". Oggi il provino decisivo, in caso di forfait pronto Shomurodov. Cristante invece non ci sarà. [...] A centrocampo confermata la coppia Koné-Paredes: "La squadra si muove bene con loro due. Leo è un campione, lo vediamo tutti. Mi auguro che possa stare sempre su questi livelli, ha fatto due partite strepitose quindi non vedo perché debba cambiare al momento". Poi c'è la questione Pellegrini, tenuto in disparte nelle ultime uscite che potrebbe tornare titolare proprio contro il Lecce. La Roma ha bisogno di qualità offensiva e "Lorenzo è splendido dalla metà campo in avanti, sa fare tutto". [...]

(la Repubblica)