Ranieri: "Il mercato? Vediamo a gennaio"

[...] La prima vittoria di Claudio Ranieri in Europa, la seconda dopo quella con il Lecce in campionato, è ricca di note liete. "Prestazione positiva - ha detto il tecnico -, anche se alcune volte abbiamo portato troppo il pallone. Non si può volere tutto e subito, ma i ragazzi hanno spinto come volevo. Siamo all'inizio della storia, ancora c'è molto da fare. Abdulhamid? E' una freccia anche durante gli allenamenti, mi sembrava un peccato non provarlo. Sono contento per Pellegrini e per il suo gol". [...]

In vista del mercato invernale, Ranieri ha aggiunto: "Ora è importante finire bene dicembre, a gennaio vedremo dove agire. Se non conosci bene la tua rosa è inutile parlare di nuovi arrivi". Prima del match il d.s. Florent Ghisolfi aveva svelato: "Penso che il mercato invernale sia legato alla scelta del prossimo allenatore. Arriverà al più presto e sarà il migliore". [...]

