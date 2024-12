Ranieri: "Il Como ha avuto più voglia". Friedkin furiosi: cessioni a gennaio

[...] La Roma perde 2-0 allo Stadio Sinigaglia e subisce l’ottava sconfitta in campionato. Sedici punti in sedici partite, una partenza che non si vedeva da 50 anni. Era dalla stagione 1973/74 che i giallorossi non perdevano la metà delle partite giocate in Serie A. E adesso la classifica torna a preoccupare. Due soli punti distanziano la Roma dalla zona retrocessione. Domenica all’Olimpico arriva il Parma per un’altra sfida salvezza.

[...] "Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara. Nel secondo tempo è completamente cambiata la partita e hanno avuto più voglia di vincere. E abbiamo sbagliato sulla punizione del gol. C’è da dire che il Como ha fatto di tutto per vincerla e noi non gli abbiamo creato nessun problema nel secondo tempo. Forse c’è stata un po’ di stanchezza per gli impegni. Ma me non piacciono le scuse. Il Como ha avuto più voglia di noi".

Se ne sono accorti i Friedkin, inorriditi davanti allo spettacolo di Como. Continueranno a sostenere Ranieri, allenatore del presente con un futuro da top manager a Trigoria. Ma lo stesso non si può dire dei calciatori. Da oggi sono tutti – o quasi – sotto esame. Il mercato di gennaio servirà quindi a coprire le falle della rosa. Ma anche a cedere chi non si ritiene più all’altezza del progetto. Dan e Ryan Friedkin, presidente e vicepresidente, si aspettano e pretenderanno più costanza dalla squadra. [...]

(La Repubblica)